Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

Еще один случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден в США, сообщает в пресс-релизе агентство здравоохранения округа Ориндж в Калифорнии.
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В США подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом

Аргументы и Факты06:43

В США выявили еще один случай заражения коронавирусом

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В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

РИА Новости05:16

В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

RT на русском05:38

В США сообщили о третьем случае заболевания коронавирусом

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Еще один случай заражения коронавирусом подтвердили в США

Вечерняя Москва05:42

В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

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