Политика
ИзвестияВ США подтвердили встречу Трампа и Зеленского в ООН
«Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — приводит сообщение «РИА Новости».
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В сообщении, опубликованном Белым домом по итогам переговоров Майка Пенса с Владимиром Зеленским, говорится: «Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке».Коммерсантъ03:42
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