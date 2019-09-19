Политика

ИзвестияИзвестияВ США подтвердили встречу Трампа и Зеленского в ООН

«Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — приводит сообщение «РИА Новости».
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с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном Белым домом по итогам переговоров Майка Пенса с Владимиром Зеленским, говорится: «Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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