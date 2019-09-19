с чего всё началось

«Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — приводит сообщение «РИА Новости».

В США подтвердили встречу Трампа и Зеленского в ООН

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