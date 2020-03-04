Политика

Вести.RuВести.RuВ США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника". Сразу в 14 штатах проходят первичные выборы, на которых должны выявить фаворитов от Республиканской и Демократической партий. У республиканцев лидер явный, это действующий президент Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

В «супервторник» Трамп выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

Газета.Ru00:51

Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии

RT на русскомвчера в 23:40

В США продолжается подсчет голосов по итогам так называемого «супер-вторника»

Эхо Москвы01:02

Главные новости к утру 4 марта

Коммерсантъвчера в 23:08

CNN: Байден удерживает лидерство на праймериз в Техасе

ТАСС01:00

В США подводят итоги первичных выборов

Вести.Ruвчера в 22:30

Сандерс сохраняет лидерство на праймериз в Техасе, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 23:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 00:50
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК 02 марта в 16:18
Происшествия

В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров

Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Общество

В США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Налоговая служба США выдала ордер на арест российского миллиардера Олега Тинькова.
НТВ 02 марта в 04:51
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 08:47
Биатлон

Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг

Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
ТАСС Спорт вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Авто

Koenigsegg придумал новый класс автомобилей

Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
5 колесо вчера в 09:32
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 вчера в 07:41
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Политика

В правительстве Дагестана появился еще один представитель Татарии

Уроженец Татарии Инсаф Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана.
REGNUM 00:38
Единоборства

Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

ProstoProSport вчера в 14:23
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Музыка

Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Газета.Ru вчера в 04:57
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Хоккей

Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает

Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает.
Чемпионат вчера в 14:46
Технологии

Презентацию Android 11 отменила Google из-за угрозы коронавируса

Компания Google отменила свое крупнейшее ежегодное мероприятие Google I/O из-за угрозы коронавируса.
Live24 00:39
Культура

«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян

Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
НТВ вчера в 06:55
Общество

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости вчера в 21:39
Здоровье

В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий

Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
URA.Ru вчера в 12:43
Экономика

Из-за коронавируса петербуржцы стали активно скупать доллары и евро

Петербуржцы стали активно скупать доллары и евро. Как сообщает ТАСС, рубли на валюту меняют также жители Москвы, Новосибирска и Саратова.
Телеканал Санкт-Петербург 00:43
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
РБК вчера в 03:50
Политика

Юрист из Австралии: Только самолет ВСУ мог сбить Boeing над Донбассом

Главная версия о «причастности Москвы» заключалась в том, что якобы в районе крушения самолета присутствовал российский ЗРК «Бук».
RuNews24.ru 00:57
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 02 марта в 12:35
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa вчера в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное