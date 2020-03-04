Политика
Вести.RuВ США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника". Сразу в 14 штатах проходят первичные выборы, на которых должны выявить фаворитов от Республиканской и Демократической партий. У республиканцев лидер явный, это действующий президент Дональд Трамп.
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Общество
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Происшествия
В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров
Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
В США выдали ордер на арест Олега Тинькова
Налоговая служба США выдала ордер на арест российского миллиардера Олега Тинькова.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Авто
Koenigsegg придумал новый класс автомобилей
Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Политика
В правительстве Дагестана появился еще один представитель Татарии
Уроженец Татарии Инсаф Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Хоккей
Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает
Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает.
Технологии
Презентацию Android 11 отменила Google из-за угрозы коронавируса
Компания Google отменила свое крупнейшее ежегодное мероприятие Google I/O из-за угрозы коронавируса.
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Здоровье
В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий
Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
Экономика
Из-за коронавируса петербуржцы стали активно скупать доллары и евро
Петербуржцы стали активно скупать доллары и евро. Как сообщает ТАСС, рубли на валюту меняют также жители Москвы, Новосибирска и Саратова.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Политика
Юрист из Австралии: Только самолет ВСУ мог сбить Boeing над Донбассом
Главная версия о «причастности Москвы» заключалась в том, что якобы в районе крушения самолета присутствовал российский ЗРК «Бук».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес