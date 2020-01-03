Армия и оружие
Lenta.ruВ США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.
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Политика
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Происшествия
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-12 разбился через пять минут после вылет из аэропорта Эль-Генейна, столицы провинции Западный Дарфур.
Армия и оружие
Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации
В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Гаджеты
Samsung Odyssey G9 — первый в мире игровой монитор разрешением Dual Quad, поддерживающий частоту обновления 240 Гц
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed
Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Общество
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».