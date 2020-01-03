Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.
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Американцы описали российские истребители будущего

Ferra11:34

Military Watch пофантазировало о российских самолетах будущего

Газета.Ru19:20

Мilitary Watch пофантазировал о российских самолетах будущего

ФАН12:22

Американцы предсказали, какие военные самолеты появятся в России в будущем

URA.Ru19:51

В США предсказали появление у России самолетов Су-60 и МиГ-41

Взгляд.ру10:29

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Lenta.ru09:08

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Российская газета02:54
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Политика

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 16:59
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Автоновости дня вчера в 00:26
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК 22:16
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 20:52
Гаджеты

LG покажет на CES 2020 восемь новых моделей 8K-телевизоров

3DNews 09:24
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-12 разбился через пять минут после вылет из аэропорта Эль-Генейна, столицы провинции Западный Дарфур.
Российская газета вчера в 16:09
Армия и оружие

Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Вести.Ru 08:51
Политика

Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Аргументы и Факты 18:35
Гаджеты

Samsung Odyssey G9 — первый в мире игровой монитор разрешением Dual Quad, поддерживающий частоту обновления 240 Гц

iXBT.com 11:01
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
NewInform 15:42
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed

Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
ПРАЙМ 01 января в 17:30
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Экономика

С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Интерфакс 01 января в 01:50
Общество

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС 21:33
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Политика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ 17:45
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Футбол

Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Чемпионат 13:35
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