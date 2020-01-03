Армия и оружие
Lenta.ruВ США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.
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Пять российских боевых самолетов следующего поколения вызвали интерес у американских СМИ
ПолитРоссия01 января в 06:26
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Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
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Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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