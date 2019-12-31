Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.
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Стало известно о разработке российских истребителей МиГ-41 и Су-60

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Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

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Американцы описали российские истребители будущего

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В США предсказали появление у России самолетов Су-60 и МиГ-41

Взгляд.ру10:29

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Lenta.ru09:08

В США описали российские истребители будущего

Профиль15:49
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Mazda готовится к запуску полностью электрического кроссовера MX-30

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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

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Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
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В Минобороны РФ прокомментировали гибель генерала Сулеймани

В Минобороны РФ прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по пригороду Багдада.
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В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

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В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»

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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
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Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

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Жардим объяснил свою отставку из «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
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Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
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