Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

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