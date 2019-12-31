Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем. Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США.
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Пять российских боевых самолетов следующего поколения вызвали интерес у американских СМИ

ПолитРоссия01 января в 06:26

Мilitary Watch пофантазировал о российских самолетах будущего

ФАН12:22

Американцы описали российские истребители будущего

Ferra11:34

В США предсказали появление у России самолетов Су-60 и МиГ-41

Взгляд.ру10:29

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Lenta.ru09:08

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Российская газета02:54

В США описали российские истребители будущего

Профиль15:49
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Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Армия и оружие

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
РИА Новости 15:42
Игры

В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Энергетика

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
ТАСС 31.12.19 в 04:11
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Газета.Ru 16:59
Кино

Фильм «Холоп» бьет рекорды новогодних сборов в России

Как сообщает kinobusiness.ru, только 2 января "Холоп" заработал около 222 млн руб. Это новый рекорд для 2 января и абсолютный рекорд по дневной выручке российских фильмов.
Свободная Пресса 13:09
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия».
Пятый канал 07:31
Политика

МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
News.ru 00:32
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Политика

В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 16:42
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru вчера в 03:43
Общество

Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу

Gazeta.SPb 14:17
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Хоккей

СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Телеканал Санкт-Петербург 14:03
Происшествия

В Кирове приостановили членство в ЕР депутата, стрелявшего в собак

Членство в партии "Единая Россия" депутата законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, который подозревается в убийстве двух собак, приостановлено, сообщается на сайте Кировского регионального отделения партии.
РИА Новости 13:23
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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
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Авто

Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80

Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.
Motor 01 января в 12:55
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Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

Sport.ru 13:14
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 01 января в 04:04
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Нападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТП

Vprognoze.ru 16:30
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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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