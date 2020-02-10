Политика
ИзвестияАмериканский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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«Планировали убить Януковича»: В США признали участие в украинском госперевороте?
Царьградвчера в 06:21
Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане
Национальная служба новостейвчера в 06:40
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Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Зеленский намерен прекратить войну в Донбассе
Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Здоровье
В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин
На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Экономика
ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам
Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Футбол
Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА
Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек
По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Технологии
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Политика
Владимир Путин вновь собирается в Нью-Йорк
Если Владимир Путин в этом году вновь полетит в Нью-Йорк, то, с большой долей вероятности, он будет говорить не только о значении ООН, но и об особой роли и ответственности стран — постоянных членов Совета Безопасности (Великобритании, Китая, России, США, Франции).