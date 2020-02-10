Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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«Планировали убить Януковича»: В США признали участие в украинском госперевороте?

Царьградвчера в 06:21

Фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» показали в Америке

Телеканал 360°вчера в 09:44

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Известиявчера в 08:53

Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане

Национальная служба новостейвчера в 06:40

Ответный заход

Российская газетавчера в 12:55

В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»

РЕН ТВвчера в 06:01

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

ТАССвчера в 03:01
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Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Гаджеты

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

The GEEK 00:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08 февраля в 08:49
Политика

Зеленский намерен прекратить войну в Донбассе

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 21:04
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Российская газета вчера в 07:25
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Здоровье

В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин

На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
ФедералПресс 00:25
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Слово и Дело вчера в 13:04
Экономика

ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ.
Мой Брянск вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:32
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Znak.com вчера в 23:41
Гаджеты

Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 01:34
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости 08 февраля в 15:03
Политика

Владимир Путин вновь собирается в Нью-Йорк

Если Владимир Путин в этом году вновь полетит в Нью-Йорк, то, с большой долей вероятности, он будет говорить не только о значении ООН, но и об особой роли и ответственности стран — постоянных членов Совета Безопасности (Великобритании, Китая, России, США, Франции).
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Джо Байден
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым возрастным президентом в истории страны.
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