Технологии

РБКРБКВ США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.
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Видео лётных испытаний многоцелевых беспилотников ВВС США «Гремлины» X-61A

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Испытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео

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«Гремлин» от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А

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В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

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Пентагон и Dynetics показали первый полет «Гремлина» из 2030 года

Lenta.ruвчера в 12:28

Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
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Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Вести.Ru 01:59
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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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