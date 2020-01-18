Технологии

РБКРБКВ США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.
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Видео лётных испытаний многоцелевых беспилотников ВВС США «Гремлины» X-61A

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