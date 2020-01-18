Технологии
РБКВ США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.
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17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Армия и оружие
В Йемене ракетный обстрел казармы привел к гибели военных
В результате ракетного обстрела казармы на северо-востоке Йемена в провинции Мареб погибли 24 военных.
Происшествия
CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи
Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
Политика
Польша предъявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил, что польская сторона претендует на некоторые произведения искусства в России.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Как прошла конференция по Ливии в Берлине
Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.
Единоборства
Дана Уайт: «Бой Хабиб — Конор точно будет не в Москве»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что не стоит ждать проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Москве.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Политика
Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которого считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Спорт
Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады
Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Происшествия
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Кино
Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat
В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Дочь Пескова: отец перестал давать мне деньги
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.