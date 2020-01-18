Технологии
РБКВ США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.
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Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
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Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
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В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Общество
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Газета "Коммерсант" опубликовала со ссылкой на ФНС задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
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Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
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Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски
Армия и оружие
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В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
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Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Здоровье
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Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Общество