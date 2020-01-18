Технологии

Деловое.ТВДеловое.ТВВ США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»

В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта. Полет беспилотника, разработанного при поддержке Пентагона, продолжался более 1,5 часов.
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Испытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео

Газета.Ru08:46

Пентагон и Dynetics показали первый полет «Гремлина» из 2030 года

Lenta.ruвчера в 12:28

Выложено видео полета потерянного нового американского беспилотника

Красная весна05:46

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

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Видео лётных испытаний многоцелевых беспилотников ВВС США «Гремлины» X-61A

3DNewsвчера в 04:49

Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний

РИА Новости10:12

Новейший американский беспилотник «Гремлин» разбился во время испытаний

Life.ru17:38
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Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
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Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

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Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
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«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
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Газета.Ru 13:59
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Шюррле объяснил спад в своей игре

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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
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Объявление о поиске кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития Забайкалья появилась на сайте по поиску работы hh.ru.
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Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году.
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Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития

Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.
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В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек

Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

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Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
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Как работают Яндекс.Новости?
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