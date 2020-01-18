Технологии
Деловое.ТВВ США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта. Полет беспилотника, разработанного при поддержке Пентагона, продолжался более 1,5 часов.
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Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Общество
В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Армия и оружие
Русские «Мистрали» утратили боевую мощь уже на берегу
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе.
Политика
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Футбол
Мариу не включил Роналду в свою команду мечты
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
Общество
Первого замминистра экономразвития Забайкалья ищут через интернет
Объявление о поиске кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития Забайкалья появилась на сайте по поиску работы hh.ru.
Космос
Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году.
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек
Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле
Водонаева была возмущена тем, как ее показали в эфире.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.