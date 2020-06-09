Общество

Газета.RuГазета.RuВ США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
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«У нас есть шанс что-то изменить»: в США прошли похороны Джорджа Флойда

Вести.Ru00:21

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в США

Взгляд.рувчера в 20:30

В США «громко» попрощались с погибшим Флойдом

РЕН ТВвчера в 00:33

Церемонию отпевания афроамериканца Джорджа Флойда провели в Хьюстоне

Российская газетавчера в 17:25

Похороны Джорджа Флойда проходят в США

ИА Красная Веснавчера в 16:45

Губернатор Техаса: смерть Джорджа Флойда изменит ход истории США

News.ruвчера в 16:13

Джорджа Флойда похоронили в пригороде Хьюстона

ТАССвчера в 20:02
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru вчера в 07:24
21
Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета вчера в 09:22
42
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
5,6K
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
241
Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
42
Здоровье

В Забайкалье скончались уже 29 человек с коронавирусом

В Забайкалье с начала пандемии зафиксировано 29 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве края.
Ариг Ус 07 июня в 23:52
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Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
3,4K
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
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Происшествия

Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкоропорацию "Ростех") начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенные Уральским приборостроительным заводом, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 01:24
7
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
41
Происшествия

Заключенные СИЗО в Ульяновской области устроили акцию протеста

Известия вчера в 15:36
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости вчера в 11:04
5
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
12
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую

Neva.Today вчера в 23:20
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Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
12
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

StarHit.ru вчера в 14:03
Общество

В России возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, причиной задержек стало то, что новые таможенные правила вынуждают таможенников обрабатывать международные посылки дольше обычного.
Труд вчера в 06:20
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Здоровье

До 1 июля Омская область победит коронавирус, заявила Ирина Солдатова

Общее число инфицированных в регионе постепенно приближается к двум тысячам и, как заявляет Солдатова, Омская область вышла на плато по коронавирусу.
РИА ОмскПресс вчера в 19:05
57
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
22
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
7
Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года.
ТАСС вчера в 14:31
7
Наука

У коронавируса выделили шесть отдельных линий

Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука вчера в 06:16
5
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Армия и оружие

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
Piter.tv 08 июня в 08:09
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Политика

Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России

Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com вчера в 00:04
5
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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