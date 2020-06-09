Общество
Газета.RuВ США похоронили Джорджа Флойда
Стоит заметить, что Хьюстон является родным городом для Флойда. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда.
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Фото недели: от похорон Джорджа Флойда до пробки на границе с Казахстаном
Sputnik Кыргызстан08 июня в 03:00
Пацан к успеху шел: преступника, спровоцировавшего погромы в США, похоронили в золоте
Infox.ru07 июня в 17:29
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Политика
Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»
Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
Цензуры.Нет вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:49
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия
Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Общество
График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника
В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 01:54
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости вчера в 01:53
Политика
Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08 июня в 22:50
Здоровье
В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС 08 июня в 23:19
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 08 июня в 06:58
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv вчера в 06:54
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Общество
За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.
RT на русском вчера в 22:49
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com вчера в 04:15
Общество
Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники
Online47.ru вчера в 19:53
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02