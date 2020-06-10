Общество
Петербургский дневникВ Хьюстоне похоронили Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского
Траурную процессию сопровождали полицейские, которые раздавали воду всем собравшимся и помогали тем, кто терял сознание. Власти Хьюстона официально объявили 9 июня Днем Джорджа Флойда. Он погиб в Миннеаполисе после неоправданно жестокого задержания.
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Фото недели: от похорон Джорджа Флойда до пробки на границе с Казахстаном
Sputnik Кыргызстан08 июня в 03:00
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Политика
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость
Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
Здоровье
В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях
Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению.
ФАН 02:52
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия 08 июня в 15:46
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru 08 июня в 03:59
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Российская газета вчера в 07:30
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Коммерсантъ вчера в 14:30
Общество
Смертность в Москве в мае, по предварительным данным, составила 15700 человек
Рост по сравнению с предыдущими тремя годами составил почти 57%.
Эхо Москвы 02:02
Путешествия
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Армия и оружие
Союзники Халифы Хафтара призывают его к переговорам с ПНС Ливии
Неудачи фельдмаршала Халифы Хафтара повлекли за собой и ослабление позиций его условных союзников - Франции, Египта и ОАЭ.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Здоровье
Коронавирус подтвержден у 220 человек в Воронежской области
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн вчера в 02:11
Культура
Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
РИА Новости вчера в 11:49
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Политика
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском вчера в 15:35
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
Согласно предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны до 8-9 дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Наука
Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир
Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток вчера в 06:18
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
Путешествия
Туристов начнут пускать в Крым с 1 июля – Аксёнов
Туристы из других российские регионов смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ вчера в 09:03
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05