Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
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В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты

Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.
РИА Новости06:26

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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском06:10

Журналисты Первого канала пострадали при нападении «людей в камуфляже» в Портленде

ТАСС06:47

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Интерфакс06:20

Группа «Первого канала» пострадала от силовиков при беспорядках в США

РБК06:49

Американские полицейские напали на журналистов Первого канала

Lenta.ru05:56

В США полицейские атаковали российских журналистов

Комсомольская правда05:55

В СЖР прокомментировали нападение на российских журналистов в США

РИА Новости06:37
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Общество

Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

РИА Новости 04:17
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Происшествия

СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica

Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Происшествия

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.
ТАСС 05:11
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Политика

Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы

На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Происшествия

На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
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Наука

Раскрыт механизм защиты от коронавируса без антител

Согласно многим исследованиям, антитела, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с коронавирусом, могут сохраняться лишь несколько месяцев.
Профиль вчера в 16:49
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
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Происшествия

Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней

Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
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Общество

Мишустин предложил изменить методику подсчета средней зарплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает обсудить и изменить методику подсчета средней заработной платы.
Российская газета 07:03
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце вышла в свет с семилетним сыном от Павла Прилучного

Агата взяла с собой сына — семилетнего Тимофея.
Вокруг ТВ 05:31
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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
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Политика

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
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Футбол

«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»

По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Технологии

В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера

В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
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Общество

Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
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Шоу-бизнес

Глызин рассказал о сложном будущем Пелагеи после развода с Телегиным

СМИ и поклонники активно обсуждают развод между артисткой Пелагеей и ее супругом Иваном Телегиным.
Слово и Дело 05:27
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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