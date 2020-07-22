Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.

с чего всё началось

Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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