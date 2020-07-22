Происшествия
RT на русскомВ США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить684
с чего всё началось
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.РИА Новости06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:30
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела об избиении в ярославской колонии
По версии следствия, в ноябре 2016 года Зиябов и Никитенко в коридоре исправительной колонии № 1 избили трёх осуждённых.
Говорит Москва 09:24
Гаджеты
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Topdaynews.ru 09:52
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 08:37
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Экономика
Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Деловое.ТВ 09:34
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
Экономика
Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Общество
В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах
АиФ - Черноземье 09:22
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 22:58
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Происшествия
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 20 июля в 21:07
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
Газета.Ru 10:04
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
Обозреватель Врн 08:28