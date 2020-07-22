Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
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В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты

Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.
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В США полицейские атаковали российских журналистов

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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
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В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
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Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Происшествия

Суд освободил двух фигурантов дела об избиении в ярославской колонии

По версии следствия, в ноябре 2016 года Зиябов и Никитенко в коридоре исправительной колонии № 1 избили трёх осуждённых.
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Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Topdaynews.ru 09:52
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 08:37
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
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Экономика

Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
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Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Экономика

Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
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Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
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Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина

В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Общество

В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах

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Авто

В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили

Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
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«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
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В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин

Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
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Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене

Газета.Ru 10:04
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Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
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