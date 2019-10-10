Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.

В США пообещали падение цен на нефть

Происшествия В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Единоборства Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Армия и оружие Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.

Армия и оружие Боевики заблокировали для мирных граждан КПП «Абу-эд-Духур» в Алеппо Представитель сирийской армии отметил, что к КПП направлены автобусы, развёрнут медицинский пункт, дежурят медики, а для обеспечения порядка здесь присутствуют российские военные полицейские.

Политика В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Здоровье Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло 35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.

Политика Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году Бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну в 2015 году, когда подписал Минские соглашения.

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Политика Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом» Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".

Экономика Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.

Недвижимость В России подорожала аренда жилья По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Политика Байден призвал к импичменту Трампа Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.

Экономика «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.