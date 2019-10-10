Энергетика
РИА НовостиВ США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.
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Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова
10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда.
Алтапресс 00:16
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия
В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Происшествия
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Происшествия
В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе у синагоги
Полиция немецкого города Галле, в котором ранее произошла стрельба у местной синагоги с как минимум двумя погибшими, сообщила о первом задержанном по данному делу.
REGNUM вчера в 08:39
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с рельсов и врезался в иномарку
В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с путей и врезался в иномарку. В аварии пострадали несколько человек.
Уральский меридиан 01:21
Происшествия
В Томской области три человека погибли при пожаре в бане
ТАСС вчера в 22:44
Происшествия
Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов
В конце сентября этого года сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тысяч учётных записей кредитных карт, но сейчас нет угрозы для средств клиентов, говорится в сообщении на сайте банка.
Парламентская газета 07 октября в 15:56
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия
Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове
Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
REGNUM вчера в 13:31
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 08 октября в 17:10
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Авто
Bridgestone Blizzak Ice - шины для мегаполиса
Японские шины Bridgestone Blizzak Ice (они же Blizzak VRX2) являются новым поколением очень успешной модели Bridgstone Blizzak VRX.
CarExpo.ru вчера в 07:00
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Происшествия
В Подмосковье полицейского уволили за связь с 13-летней школьницей
RuNews24.ru вчера в 11:55
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM 08 октября в 04:28
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00