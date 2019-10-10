Энергетика
ИнтерфаксВедущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году
9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у всех министров испытательный срок до конца года, если не будет результатов, то они будут уволены.
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Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
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Valve выпустила патч для Counter-Strike 1.6
Вечером 9 октября вышло первое за полгода обновление для Counter-Strike 1.6.
CyberSport.ru вчера в 05:35
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
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Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
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В Волгоградской области нашли пропавших детей
10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.
СоцИнформБюро 05:08
Армия и оружие
Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
Известия 05:28
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Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Слово и Дело 02:17
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
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Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.
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Преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, транслировал нападения в интернете.
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Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
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Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
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Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
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