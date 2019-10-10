Энергетика
РИА НовостиВ США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.
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Армия и оружие
Минобороны Турции объявило о захвате обозначенных целей в Сирии
Турецкие вооружённые силы достигли захвата обозначенных целей в ходе военной операции «Источник мира» на территории Турции.
REGNUM 04:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол
Петр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
ТАСС вчера в 17:21
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Политика
Президент России Владимир Путин встретился с избранными губернаторами
РИА Оренбуржье вчера в 14:54
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» Украину
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что бывший президент Петр Порошенко "проиграл" страну, когда подписал Минские соглашения.
Народные новости 01:23
Политика
Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США.
РИА Новости 04:23
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
REGNUM вчера в 03:22
Общество
В Госдуме прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
RT на русском 04:47
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Авто
Lexus анонсировал новый электрокар тизером
По данным издания speedme.ru, электрокар Lexus имеет футуристичный дизайн, а также получит новейшую информационно-развлекательную систему с большими экранами, которые расположатся по разные стороны от руля.
32CARS.ru 01:32
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Хоккей
Ковальчук отправил шайбу в свои ворота в матче «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отправил шайбу пяткой в ворота своей команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».
РБК 03:05
Происшествия
Нетаньяху осудил нападение на синагогу в Германии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил в среду нападение на синагогу в германском Галле и призвал власти Германии бороться с антисемитизмом.
ТАСС вчера в 14:03
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом
Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.
Вокруг ТВ вчера в 05:03
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13