Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.
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Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть

Известия06:14

Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

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Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть

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Нефтетрейдеры прогнозируют снижение цен на нефть

Финмаркет05:34

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:14

В США пообещали падение цен на нефть

РИА Новостивчера в 23:32

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

Forbesвчера в 04:56
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Политика

Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
РБК 06:25
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США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Политика

Песков оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал оценку проведения "нормандского саммита" после несостоявшегося отвода вооруженных сил в Донбассе.
Деловое.ТВ 05:20
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

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Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Политика

В бюджет внесут поправки об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесет поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Московский Комсомолец 02:47
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета 04:07
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Общество

Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
RuNews24.ru 01:17
Здоровье

Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии

Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
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Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
РБК 06:27
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия

В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой

В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
The Saratov Room 06:05
Происшествия

Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
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В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни

Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Финансы

Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Ведомости 06:08
Наука

История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск

Популярная механика вчера в 09:18
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
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