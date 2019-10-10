Энергетика
РИА НовостиВ США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Политика
Песков оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал оценку проведения "нормандского саммита" после несостоявшегося отвода вооруженных сил в Донбассе.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Политика
В бюджет внесут поправки об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесет поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Общество
Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Экономика
Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой
В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове
Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
Финансы
Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год
Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Наука
История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.