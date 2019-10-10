Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.

В США пообещали падение цен на нефть

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