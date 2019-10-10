Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВМинэнерго США предрекает падение цен на нефть

Минэнерго США опубликовало прогноз, который касается изменений цен на нефть в краткосрочном периоде. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, до конца 2019 года нефть марки Brent будет удерживаться на уровне $59 за баррель.
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Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть

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Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

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В США пообещали падение цен на нефть

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Ценам на нефть посулили обвал

Lenta.ruвчера в 23:02

Минэнерго США предрекает падение цен на нефть

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США прогнозируют падение цен на нефть в ближайшее время

Expert.ruвчера в 03:02

США ожидают снижения цен на нефть в ближайшие месяцы

Финмаркетвчера в 01:18
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Политика

Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
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«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники

На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.
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Армия и оружие

Турецкая армия возобновила обстрелы сирийского города Рас-эль-Айн

ТК Звезда 01:52
Происшествия

В Калининграде изъяли свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

Полицейские во взаимодействии с прокуратурой пресекли в Калининграде работу подпольного алкогольного цеха, который мог в час производить до шести тысяч бутылок, поддельные крепкие напитки потом продавались в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Авто

Daihatsu показал конкурента Suzuki Jimny

Разработчики Daihatsu утверждают, что этот кей-кар идеально подходит для узких дорог, поскольку его ширина всего 1475 мм, что делает его идеальным для доставки.
SpeedMe вчера в 03:39
Общество

Родителей курящих детей могут начать штрафовать

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Культура

В Петербурге скончался автор эмблемы Музея кошки Владимир Румянцев

Петербургский художник Владимир Румянцев скончался в Северной столице в среду, 9 октября, в возрасте 62 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 01:57
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.
Вокруг ТВ вчера в 05:03
Экономика

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Теннис

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Нева Спорт 03:11
Футбол

Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Экономика сегодня 02:39
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости вчера в 02:54
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Политика

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 08 октября в 02:05
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Кино

Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера

Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru вчера в 22:20
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Футбол

Буффон рассказал, когда «Ювентус» выйдет на пиковую форму

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что туринскому клубу необходимо еще несколько месяцев, чтобы выйти на пиковую форму.
Soccer.ru 02:55
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
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