Коронавирус
Российская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
Комсомольская правда18:35
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Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
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Soccer.ru вчера в 03:38
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Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
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СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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