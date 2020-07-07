Экономика
Lenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
КС Украины рассмотрит дело о конституционности языкового закона
Конституционный суд Украины 7 июля рассмотрит дело о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Украина.ру 02:25
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Общество
На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом
Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Здоровье
В Югре планируют бесплатно выдавать «Гриппферон» из-за роста числа случаев коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены закупить около 25 тыс. упаковок "Гриппферона" на 7,3 млн рублей из средств резервного фонда региона из-за продолжающегося роста числа новых случаев коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 07:13
Политика
«Единая Россия» выдвинула действующего главу на пост губернатора Ростовской области
Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области действующего главу региона Василия Голубева, сообщает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.
ТАСС 07:53
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Портал Поиск 04:55
Футбол
Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение Николича
Известный футбольный тренер Юрий Семин высказал своё мнение о решении «Локомотива» пригласить на его место Марко Николича.
ГЛАС.RU 08:47
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
Общество
Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник
Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
Политика
Foreign Policy (США): в расовых вопросах Америка делает из России пугало (Foreign Policy)
Чтобы не повторять ситуацию с выборами 2016 года, правительству следует перестать делать из российского вмешательства пугало и всячески принижать чернокожих активистов.
ИноСМИ 07:10
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа 22 квартиры в Астрахани
Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Футбол
«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России
МР7.ру вчера в 00:28