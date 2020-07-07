Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
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