Экономика
Lenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Хоккей
В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:55
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Авто
Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России
Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России
Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене
«В ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что отрицает подозрение и что преступление он не совершал»,— сказал собеседник «Интерфакса».
Коммерсантъ 09:50
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Авто
Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций
Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
Экономика
Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели
Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.
ПРАЙМ 02:56
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
Киберспорт
Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas
Cyber.sports.ru 08:37
Шоу-бизнес
Возлюбленный звезды «Папиных дочек» оказался на 21 год старше ее
Отмечается, что бывший фигурист старше артистки на 21 год. Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
Lenta.ru 10:01
Футбол
«Челси» претендует на Кая Хаверца и готов платить ему 8 млн евро в год
Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 млн евро.
Bobsoccer 06:06
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Спорт
Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта
Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал новый десятилетний контракт с клубом.
РБК 02:53
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
Гаджеты
Google выпустила сразу два обновления Android
Компания Google выпустила сразу два обновления операционных системы Android, ориентированных на исправление серьёзных уязвимостей в системе безопасности.
iXBT.com 05:44
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28