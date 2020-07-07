Экономика
Lenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
ТАСС вчера в 08:47
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России
Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
Наука
Ученые установили основную причину старения
Live24 04:47
Армия и оружие
МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара
Международный уголовный суд (МУС) согласился отправить группу для расследования действий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в городе Тархуна и ливийской столице Триполи, заявило министерство иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
РИА Новости 09:24
Футбол
Газизов может привести в «Спартак» Евсеева
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна в «Спартаке».
Евро-футбол.ру 10:36
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Происшествия
ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС.
Дождь 08:46
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Анастасию Макееву спросили о третьем разводе
Актрису Анастасию Макееву спросили о разводе с юристом Александром Саковичем.
Газета.Ru 03:35
Здоровье
В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация
Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:55
Общество
В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи
В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
RT на русском 10:10
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Игры
PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля
The GEEK 10:11
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
Хоккей
В молодежную сборную России вызван один хоккеист ярославского «Локо»
В команду вызваны 28 хоккеистов, среди которых лишь один представитель ярославского «Локо» - форвард Илья Николаев.
ЯрNews 08:03
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
Россия получила право на экспорт молока в Японию
Россельхознадзор сообщил, что Япония предоставила России право экспортировать молоко и молочные продукты на японский рынок.
Московский Комсомолец 09:18
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Общество
В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.
ТАСС 10:35
Баскетбол
Шенгелия подтвердил переговоры с ЦСКА и ответил на обвинения в Грузии
Имеющий опыт выступлений в НБА грузинский баскетболист Торнике Шенгелия подтвердил возможный переход в ЦСКА.
Metaratings 10:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Здоровье
Власти Зауралья объяснили июльский рост заражений коронавирусом
Курган, 7 июля 2020, 15:35 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина связывает значительный рост числа заражённых новым коронавирусом в регионе с потерей бдительности населения.
REGNUM 08:35