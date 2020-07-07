Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Общество США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы. 8

Армия и оружие Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. 392

Футбол Криштиану Роналду прокомментировал откровенное фото своей девушки Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал откровенную публикацию своей девушки Джорджины Родригес в инстаграме.

Экономика Золото обновило ценовой максимум с 2011 года Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.

Общество В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев. 10

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,2K

Происшествия ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля ФСБ планирует 13 июля предъявить обвинение в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 278

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается. 90

Общество Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам. 271

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 362

Футбол «Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер Сити» Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити»получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Происшествия В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 3

Гаджеты Огромный Honor X10 Max получил первое обновление Компания Huawei выпустила первое обновление для дебютировавшего на прошлой неделе смартфона Honor X10 Max. 1

Общество Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.