Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 1,3K

Космос Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash. 21

Политика Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами «Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 91

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 272

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 70

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 13

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 877

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 866

Общество В России отмечается День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.

Армия и оружие Российские военные следят за судами НАТО в Черном море В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии. 428

Здоровье 11 аппаратов ИВЛ поступило в городскую больницу №6 В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом РФ, всего в регион уже доставлено 53 единицы.

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 814

Единоборства Даниэль Кормье высказался о перспективах Хабиба Нурмагомедова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Даниэль Кормье, не уверен в том, что его друг и товарищ по команде, Хабиб Нурмагомедов, продолжит профессиональную карьеру после смерти отца.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 368

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Игры Игры для Xbox Series X покажут 23 июля Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase. 3

Футбол Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн. 1

Общество Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет О полезных свойствах продукта рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина. 1