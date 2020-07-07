Экономика
Lenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Здоровье
Исследование: у испанцев пропали антитела к коронавирусу
По данным испанских учёных, у некоторых участников исследования антитела пропадали в течение нескольких недель.
UfaTime.ru 16:40
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru 13:06
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Здоровье
11 аппаратов ИВЛ поступило в городскую больницу №6
В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом РФ, всего в регион уже доставлено 53 единицы.
Курская правда вчера в 22:31
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Единоборства
Даниэль Кормье высказался о перспективах Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Даниэль Кормье, не уверен в том, что его друг и товарищ по команде, Хабиб Нурмагомедов, продолжит профессиональную карьеру после смерти отца.
FightTime.ru 16:08
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Игры
Игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase.
The GEEK 15:57
Футбол
Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего
Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
Общество
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
О полезных свойствах продукта рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.
РИА Новости 19:41
Армия и оружие
Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану
Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер вчера в 01:48
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36