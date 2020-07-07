Экономика
Lenta.ruВ США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
Коммерсантъ вчера в 23:30
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
Новые Ведомости 05:41
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Здоровье
Родственники медиков, умерших от коронавируса, добиваются выплат
В СМИ появляются жалобы родственников медиков, умерших от коронавируса, на трудности в получении выплат от государства.
BFM.ru 05 июля в 20:09
Здоровье
340 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти за неделю
Всего на 29 июня к врачам после укусов клещей обратились 3 258 жителей Ленобласти.
Ivbg.ru вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 11:58
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Политика
Путин: поправки к Конституции РФ позволят избежать ошибок СССР
Принятые поправки в Конституцию РФ позволят усилить государственность страны, а также "создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед", заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы на ТК "Россия 1".
Капитал страны 05 июля в 08:30
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Политика
Госдума подготовила обращение к Турции по собору Святой Софии
Life.ru вчера в 19:08
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Авто
Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 04 июля в 03:47
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Армия и оружие
В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны
На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
Общество
В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич заявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС 12:14
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35