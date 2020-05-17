Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 45

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Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19. 61

Общество Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601 За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб. 38

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Общество На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 10

Политика От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии. 213

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,2K

Здоровье В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев. 35

Происшествия 14 жителей Саянска проверяют на коронавирус 14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.

Общество Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется. 100

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 64

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Политика Российский юморист отказался говорить о Крыме Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV. 411

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 47

Политика Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. 3

Здоровье Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним". 3