Политика
News.ruПомпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.
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Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса
В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона.
Газета.Ru 22:54
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Общество
Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
Общество
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Общество
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо 22:58
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Политика
От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков
Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
Цензуры.Нет вчера в 05:40
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Здоровье
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС вчера в 09:40
Происшествия
14 жителей Саянска проверяют на коронавирус
14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.
Твой Иркутск 20:55
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Здоровье
В Горном Алтае подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 18 мая 2020, 05:23 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79.
REGNUM 22:23
Общество
Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса
Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Гаджеты
Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств
Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Культура
Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы
Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
Политика
Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия 20:22
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Здоровье
Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным
Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним".
Online47.ru 21:16
Происшествия
Двоих пьяных сахалинцев задержали пограничники у озера Буссе
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих людей при попытке въезда на охраняемый объект временного пограничного поста.
АСТВ 22:12