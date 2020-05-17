Политика

News.ruNews.ruПомпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.
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В США потребовали от Китая «не мешать» американским СМИ в Гонконге

REGNUM18:58

В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов

Lenta.ru17:16

Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

Взгляд.ру16:48

Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов в Гонконге

ТАСС16:59

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

News.ru16:43

Госдеп пригрозил Пекину пересмотром статуса Гонконга

Московский Комсомолец16:36

Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

РИА Новости16:12
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
45
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
599
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
226
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
45
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,2K
Общество

В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса

В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона.
Газета.Ru 22:54
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
61
Общество

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
38
Общество

160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
91
Общество

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом

На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо 22:58
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
10
Политика

От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков

Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
Цензуры.Нет вчера в 05:40
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Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
1
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
7,2K
Здоровье

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС вчера в 09:40
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Происшествия

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.
Твой Иркутск 20:55
Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
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Здоровье

В Горном Алтае подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 18 мая 2020, 05:23 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79.
REGNUM 22:23
21
Общество

Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
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Гаджеты

Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств

Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
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Здоровье

10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11
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Политика

Российский юморист отказался говорить о Крыме

Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
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Культура

Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы

Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
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Политика

Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия 20:22
3
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
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Здоровье

Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным

Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним".
Online47.ru 21:16
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Происшествия

Двоих пьяных сахалинцев задержали пограничники у озера Буссе

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих людей при попытке въезда на охраняемый объект временного пограничного поста.
АСТВ 22:12
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Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
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Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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