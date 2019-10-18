Политика

RT на русскомRT на русскомВ США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией. Конгрессмены отправили письмо с требованием на имя госсекретаря США Майка Помпео.
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