Политика
RT на русскомВ США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией. Конгрессмены отправили письмо с требованием на имя госсекретаря США Майка Помпео.
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Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ вчера в 12:00
Политика
Медведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире».
Известия 20:46
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
Суть событий 03:45
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости вчера в 16:46
Футбол
Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru 18:14
Наука
Слишком активные нейроны сокращают жизнь
Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.
Наука и жизнь 00:30
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 вчера в 08:16
Армия и оружие
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Lenta.ru 22:24
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Политика
Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах.
Известия 18:23
Общество
Госслужащие Московской области смогут работать на дому
Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект, предусматривающий возможность для ряда государственных служащих региона исполнять рабочие обязанности дистанционно.
ТАСС вчера в 10:12
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Гороскоп на 17 октября: Рыб ждёт сложный день, а Дев навестит Купидон
Сегодня вам удастся разобраться с хозяйственными делами и наладить отношения с родственниками.
АСТВ 16 октября в 10:00
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Здоровье
Врачи рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Врачи говорят, люди не всегда понимают, что у них появились проблемы из-за употребления алкоголя.
Актуальные Новости 09:49
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Наука
Нейросеть сможет искать нарушения в работе мозга
Российские и немецкие нейрофизиологи создали искусственный интеллект, помогающий искать нарушения в работе мозга.
iReactor 16 октября в 00:46
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43