Политика
RT на русскомВ США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией. Конгрессмены отправили письмо с требованием на имя госсекретаря США Майка Помпео.
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Националистов «Азова» в США приравняют к ИГИЛ: Конгресс выдвинул требование
Российский Диалогвчера в 08:30
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Петербурге задержали кассиршу, которая обокрала банк 10 лет назад
В Петербурге задержали уроженку Татарстана, которая считалась мертвой.
Neva.Today 03:34
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело вчера в 07:58
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Российская газета вчера в 16:43
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Российская газета вчера в 09:10
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Предупредительное внесудебное предписание законопроект предлагает выносить при наличии данных, указывающих на совершение домашнего насилия либо попытки его совершения сроком на месяц, оно может быть продлено до двух месяцев, пояснила РБК Пушкина.
РБК 02:08
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 17 октября в 13:36
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Футбол
Сын Это’О не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна
Футболист, выступающий за «Мальорку», был вызван в расположение юношеской сборной Камеруна и принял в её составе участие в товарищеском матче со сверстниками из Бразилии, которым забил гол.
Чемпионат 02:45
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» намерена направить иски на $11 млрд «Газпрому» в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа, сообщает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Mockva.ru вчера в 11:42
Футбол
Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призвал руководство УЕФА строго наказывать клубы, нарушающие правила финансового фэйр-плей.
Чемпионат вчера в 18:05
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Баскетбол
«Зенит» впервые выиграл в Евролиге, победив в овертайме «Олимпиакос»
News.ru вчера в 16:40
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe вчера в 04:19