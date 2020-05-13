Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
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Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу

РИА Новостивчера в 18:52

Ученые из США дали новый прогноз смертности от коронавируса в стране

РБКвчера в 22:03

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Вести.Ruвчера в 20:56

Число жертв коронавируса в США может достичь 147 тыс

ТАССвчера в 20:25

По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек

Комсомольская правдавчера в 20:01

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:58

Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 22:15
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом в мире

Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.
Вести-Томск вчера в 06:41
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,9K
Игры

Опубликованы первые геймплейные кадры F1 2020

Недавно специалисты компании Codemasters сообщили о работе над очередным гоночным симулятором, а теперь в сети опубликовали первые геймплейные кадры, впечатляющие пользователей.
Vevby.ru вчера в 14:44
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице Св. Георгия в Петербурге

РЕН ТВ вчера в 00:43
1,2K
Политика

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Общество

До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости вчера в 13:01
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Общество

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости вчера в 16:32
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Наука

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
30
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Piter.tv вчера в 15:51
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Общество

Названа дата окончания режима самоизоляции в Новосибирской области

Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
Atas.info вчера в 03:22
167
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
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Политика

Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
2
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru вчера в 12:23
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Фигурное катание

Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко

Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru вчера в 17:16
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

РБК 10 мая в 11:42
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Происшествия

Экс-депутат Законодательного Собрания Дона найдена мертвой

В Ростове Наталью Кравченко нашли мертвой в собственном доме. Тело 60-летней женщины нашел ее сын в частном семейном доме.
Батайское время 10 мая в 11:02
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Происшествия

Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами

Российская газета 01:14
Здоровье

Скворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах.
Политическая Экспертиза вчера в 16:32
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Главное