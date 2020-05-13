Коронавирус
Вести.RuВ США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
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По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек
Комсомольская правдавчера в 20:01
Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
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Vevby.ru вчера в 14:44
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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Пять человек погибли при пожаре в больнице Св. Георгия в Петербурге
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Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
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РИА Новости вчера в 16:32
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Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
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Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей
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Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
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Интерфакс вчера в 06:39
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Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
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Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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