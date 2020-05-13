Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

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