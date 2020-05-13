Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПрогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) повысили прогноз по уровню смертности в США из-за коронавируса.
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Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 22:15

Ученые из США дали новый прогноз смертности от коронавируса в стране

РБКвчера в 22:03

Число жертв коронавируса в США может достичь 147 тыс

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В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

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По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек

Комсомольская правдавчера в 20:01

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:58

Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу

РИА Новостивчера в 18:52
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РИА Новости вчера в 18:13
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Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
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Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
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В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
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«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Газета.Ru 03:59
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
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Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР

ИА Красная Весна 03:59
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Общество

Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей

Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле.
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Финансы

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за 4 месяца сократилась на 21,6%

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В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Общество

Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей

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В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
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Эксперты считают, что миру грозит экологическая катастрофа, поскольку в море начали сливать нефть.
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Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

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На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

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Под Липецком автомобиль «Дэу Нексия» врезался в дерево, водитель погиб

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