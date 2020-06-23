с чего всё началось

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

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