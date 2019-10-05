Политика
Газета.RuВ США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
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Активистка призвала «есть детей» ради спасения Земли на встрече с Окасио-Кортес
Политическая Экспертизавчера в 05:22
Американская активистка предложила начать «есть младенцев», чтобы спасти планету
ПолитРоссиявчера в 07:36
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Экономика
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Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
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Политика
Италия усилила противодействие нелегальным мигрантам
По словам Ди Майо, подписанный на днях декрет об ужесточении контроля за нелегальными мигрантами, является лишь первым, но очень важным шагом на пути дальнейшего упорядочения миграционных потоков.
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
Общество
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Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
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Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
«У нас есть и план А, и план B», — глава МИД Украины о Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у правительства страны есть планы по урегулированию ситуации на Донбассе.