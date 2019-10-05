В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.

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Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа.

Происшествия Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.

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Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

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