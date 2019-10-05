Политика
Газета.RuВ США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
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Активистка призвала «есть детей» ради спасения Земли на встрече с Окасио-Кортес
Политическая Экспертизавчера в 05:22
Американская активистка предложила начать «есть младенцев», чтобы спасти планету
ПолитРоссиявчера в 07:36
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Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
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Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»
Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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Завершились летные испытания нового спутника «Глонасс-К»
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Журналистская правда 06:19
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Российская газета 04:18
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке избили в США
В Калифорнии задержан подозреваемый в избиении мужчины в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке.
ФАН вчера в 01:37
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
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Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC по всему миру
Полноценную поддержку NFC (Near Field Communication), обеспечивающую беспроводную передачу данных малого радиуса действия, получит ожидаемый Xiaomi Mi Band 5. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщают зарубежные профильные СМИ.
Актуальные Новости 02:19
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Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК 03:00
Экономика
Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС 03:39
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Фигурное катание
Медведева исполнила гимн России после победы на турнире в Шанхае
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева, выигравшая турнир Shanghai Trophy в Шанхае (Китай), отметилась исполнением национального гимна России во время церемонии награждения спортсменов.
Чемпионат 04:20
Футбол
Филипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург
«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.
Спорт-Экспресс вчера в 14:13
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
RT на русском 06:24
Футбол
Дивеев и Магнуссон пропустят матч с «Ростовом»
Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24.
Бомбардир.ру 03:10
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28