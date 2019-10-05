Политика

Газета.RuГазета.RuВ США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
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