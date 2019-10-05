В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

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