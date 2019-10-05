Политика
Lenta.ruВ США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
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Активистка призвала «есть детей» ради спасения Земли на встрече с Окасио-Кортес
Политическая Экспертиза05:22
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Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли
В субботу утром Китай осуществил запуск спутника микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10.
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Владелец ткацкой фабрики в Алеппо ждет на работу возвращающихся беженцев
Владелец семейной текстильной фабрики в Алеппо Абдусалам Мзайек, который оставался в городе и во время боевых действий, объявил о приоритетном приеме на работу возвращающихся беженцев.
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
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Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Экономика
Один из крупнейших в России садов жимолости создают в Томской области
В Томской области создаётся сад жимолости, который станет одним из крупнейших в России.
REGNUM 01:44
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика
ФСБ предотвратила теракты в четырех городах России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной России.
BFM.ru 06:34
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Политика
Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций
По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru 19:31
Футбол
УЕФА возбудил дело после матча «Ливерпуля» с «Зальцбургом»
УЕФА принял решение о возбуждении дела по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» (4:3). Хозяевам вменяют неспособность удержать посторонних лиц от выхода на поле во время матча, в то время как гостям – поведение фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы.
Евро-футбол.ру 17:17
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
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Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
В следующем матче Салават Юлаев дома сыграет против Металлурга, а Северсталь на выезде встретится с Барысом.
Советский спорт 12:27
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Россиянин Задоров стал участником первой драки нового сезона в НХЛ
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В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
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Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru 04:47
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Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Президент отметил, что карьера для женщины важна так же, как голова Президент России Владимир Путин посоветовал российским женщинам совмещать карьеру и семью, поскольку необходимо и то, и другое, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 21:24
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 11:21
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
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Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Газета.Ru 02 октября в 17:59
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В Китае презентовали новый президентский лимузин
Новый лимузин главы КНР появился на военном параде.
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
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Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия 16:08
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В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40