Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ США предложили наказать Китай за коронавирус

Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

В США предложили «наказать» Китай за коронавирус

Lenta.ruвчера в 13:53

В США предложили наказать Китай за коронавирус

РЕН ТВ07:40

Американский сенатор предложил «наказать» Китай за коронавирус

Взгляд.ру05:06

В США предложили «наказать» Китай за коронавирус

РИА Новости02:55

Сенатор из США предложил «сурово наказать» Китай за коронавирус

News.ru03:14

В США потребовали наказать Китай за коронавирус

Московский Комсомолец08:16

В Сенате США предложили заставить КНР оплатить миру издержки из-за COVID-19

REGNUM08 апреля в 07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье

В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус

Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге 09 апреля в 07:09
Политика

В Кремле рассказали об отсутствии потепления в отношениях РФ и США

В отношениях России и США потепления все еще не наблюдается, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:53
2
Футбол

Уткин о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Зениту».
Sports.ru 03:59
Происшествия

В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного

Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Общество

Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения.
BFM.ru 05:53
1,5K
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
125
Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось.
Известия 07:48
3
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе

RT на русском 07:54
1
Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
29
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
2
Происшествия

Из-за коронавируса закрывают 3 этаж теркорпуса Кинешемской ЦРБ

По согласованию с Роспотребнадзором принято решение закрыть на карантин третий этаж терапевтического корпуса Кинешемской ЦРБ.
Отдел N 05:02
Музыка

Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Inc-news.ru 09 апреля в 09:07
34
Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
19
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
19
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
190
Шоу-бизнес

Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

News.ru 06:29
2
Общество

В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
ИА Красная Весна вчера в 04:14
740
Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
14
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
42
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
108
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
202
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
403
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
5
Армия и оружие

США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии

Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, сообщает гостелевидение САР.
Взгляд.ру 07:38
Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Линдси Грэм
Американский политик
Американский политик-республиканец. Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года он также является председателем сенатского комитета по судебной системе. Уроженец города Сентрал в Южной Каролине, Грэм получил степень доктора юриспруденции в Школе права Университета Южной Каролины в 1981 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное