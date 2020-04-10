В США предложили наказать Китай за коронавирус

Здоровье В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.

Происшествия В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Общество Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения. 1,5K

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Происшествия Из-за коронавируса закрывают 3 этаж теркорпуса Кинешемской ЦРБ По согласованию с Роспотребнадзором принято решение закрыть на карантин третий этаж терапевтического корпуса Кинешемской ЦРБ.

Общество YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском». 19

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Армия и оружие США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, сообщает гостелевидение САР.