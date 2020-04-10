Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19. В МИД Китая эти обвинения назвали комедией США.

В США предложили «наказать» Китай за коронавирус

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Происшествия В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 30

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