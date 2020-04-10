Коронавирус
РЕН ТВВ США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
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Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
Общество
Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло
Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
Южная Волна 10:20
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса
Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Политика
Песков ожидает жёсткую ситуацию в мировой экономике после пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после того, как пандемия коронавируса COVID-19 завершится, ситуация в мировой экономике будет достаточно жёсткой.
RT на русском 11:04
Энергетика
Источник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
РИА Новости 08:17
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Общество
Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии
Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
Невские Новости 00:15
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань 11:06
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Энергетика
Saudi Aramco снова отложила объявление экспортных цен на нефть
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 08:42
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11:24
Общество
Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса
Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, насколько пластиковые маски действенны на самом деле.
ТК Звезда 10:59
Здоровье
Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29