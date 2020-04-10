Коронавирус
РЕН ТВВ США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
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Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Мурашко рассказал о сценариях распространения коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране.
RT на русском 06:02
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Религия
РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху
Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
News.ru вчера в 14:37
Здоровье
Парикмахерские и рынки в понедельник не откроют. Сергей Морозов заявил о введении обязательного ношения масок
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в социальных сетях, что в регионе в полтора раза увеличилось число зараженных.
Mosaica.ru 12:47
Общество
Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии
Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
Экономика
«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
Здоровье
ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
Здоровье
В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом
В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 04:23
Общество
В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Губернатор Глеб Никитин 10 апреля назначил должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в связи с нарушением гражданами установленного в регионе режима самоизоляции.
АПН - Нижний Новгород вчера в 17:20
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
США по-прежнему занимают первое в мире место по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.
РБК 12:28
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Общество
Россияне нашли замену маскам против коронавируса
В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
9111.ru 09:25