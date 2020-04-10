В США предложили наказать Китай за коронавирус

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 2,3K

Общество Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 82

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 273

Общество Мурашко рассказал о сценариях распространения коронавируса в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране. 1,8K

Религия РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников. 299

Здоровье Парикмахерские и рынки в понедельник не откроют. Сергей Морозов заявил о введении обязательного ношения масок Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в социальных сетях, что в регионе в полтора раза увеличилось число зараженных.

Общество Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт. 20

Экономика «Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.

Здоровье ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. 87

Общество В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции Губернатор Глеб Никитин 10 апреля назначил должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в связи с нарушением гражданами установленного в регионе режима самоизоляции. 254

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 124

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество На всех въездах в Москву дежурят полицейские Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве. 2K

Общество США стали лидером по числу смертей от коронавируса США по-прежнему занимают первое в мире место по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.

Общество Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев. 568

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 137

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 128