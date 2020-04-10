Коронавирус
РЕН ТВВ США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
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Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Политика
США готовят санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
США может ввести санкции против стран, оказывающихся забирать своих граждан во время пандемии.
Деловое.ТВ 03:33
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Общество
Врач рассказал, что коронавирус пришел навсегда
По завершению пандемиии коронавирус не исчезнет окончательно, предупредил доктор Александр Мясников.
АБН 07:58
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Сотрудники полиции усиливают патрулирование в Москве для выявления нарушителей режима изоляции
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, и другие места общественного пользования для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.
Эхо Москвы 09:31
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты составили 5 производителей, машины которых не подвержены коррозийным процессам. Первую строчку рейтинга занимает Honda CR-V.
Новые автомобили 04:35
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Общество
Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
В Свердловской области готовятся к судам по короновирусу
Оперштаб сообщил о первых протоколах о нарушении особого режима В Свердловской области оформлены первые 5 протоколов в отношении жителей и юридических по нарушениям условий особого режима, введенного в регионе.
Правда УрФО 07:38
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Армия и оружие
Патрушев сообщил об угрозе переброски террористов из Сирии в Россию
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что террористические организации до сих пор пытаются перебросить на территорию РФ боевиков, которые воевали в Сирии и Ираке.
Военное дело вчера в 07:31
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Здоровье
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Общество
Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус
Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19