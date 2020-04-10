В США предложили наказать Китай за коронавирус

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 1,7K

Общество Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил. 2,4K

Общество В США число жертв коронавируса превысило 20 тысяч Число скончавшихся от коронавируса в США превысило 20 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Политика 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 152

Общество Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области. 6

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 147

Технологии Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10 Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10. 33

Общество Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе. 1K

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 1K

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 4

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Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,1K

Транспорт В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 21

Здоровье Во Франции число жертв коронавируса превысило 13,8 тысячи человек Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Футбол Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.

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Футбол Мещеряков ответил на критику Фарфана по поводу снижения зарплат Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал критические высказывания полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана по поводу сокращения заработной платы из-за пандемии коронавируса. 55

Здоровье ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции. 166