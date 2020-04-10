Коронавирус
РЕН ТВВ США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
Газета.Ru 15:30
Общество
Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 20 тысяч
Число скончавшихся от коронавируса в США превысило 20 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 15:56
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета вчера в 01:55
Общество
Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области
Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе.
РИА Новости 11:50
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Наука
Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом
Кожный лейшманиоз относится к «забытым болезням», — тропическим недугам, которые поражают в основном малоимущие слои населения в бедных странах и привлекают мало внимания прессы и исследователей.
N+1 вчера в 15:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Здоровье
Во Франции число жертв коронавируса превысило 13,8 тысячи человек
Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 13:47
Футбол
Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского
Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
RT на русском 15:17
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Музыка
Российские артисты записали песню в благодарность врачам
Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости 13:39
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Футбол
Мещеряков ответил на критику Фарфана по поводу снижения зарплат
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал критические высказывания полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана по поводу сокращения заработной платы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:28
Здоровье
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Наука
Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл в 2021 году
N+1 вчера в 06:03
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Игры
Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed 2
CyberSport.ru 14:47
Футбол
Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е
Зарплаты у футболистов тоже неуклонно повышались, что показывает пример того же Вернидуба: 2000 в первый сезон, 3000 – во второй, 4000 – в третий.
Чемпионат вчера в 06:00