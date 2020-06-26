Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
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Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте
 законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru08:45

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Новый законопроект Конгресса США смягчает санкции против «Северного потока-2»

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В США предложили ввести смягченные санкции против «Северного потока — 2»

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В США предложили смягчить санкции против «Северного потока-2»

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В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Lenta.ru08:45

Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2

РБК08:18
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