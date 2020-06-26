с чего всё началось

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Гаджеты Самый доступный iPhone 12 оценили в $549 долларов Самый дорогой iPhone 12 будет стоить 1 399 долларов. Все устройства будут работать на процессоре Apple A14 Bionic и получат экраны OLED. 18

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 379

Армия и оружие Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400 Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400. 113

Единоборства Официально: Бой Поветкина и Уайта состоится 22 августа Представители Matchroom Boxing официально объявили дату проведения поединка между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 357

Игры Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года. 51

Наука Обнаружены новые частицы у Солнца В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца. 12

Здоровье Нурлатцам посоветовали выкинуть рафинированное подсолнечное масло Как сообщает сетевое издание "Южный Федеральный", хирург-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети, какой продукт желательно исключить из меню. (Нурлат, 25 июня, "Нурлат-информ") По мнению врача, рафинированное масло из подсолнечника может вызывать образование злокачественных опухолей. 75

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Авто Автомобили с ДВС в России предлагают запретить Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году. 253

Авто Электрический кроссовер появится у «Cadillac» Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.

Политика Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране "Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 7

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 29

Космос В NASA показали закат солнца на разных планетах Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан. 1

Авто Lordstown представил новый электрический пикап Endurance После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,6K