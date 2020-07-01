В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.

Как уточняет РИА Новости, санкции должны быть введены не позднее 15 дней после поступления такой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу американского сенатора, заявил, что в США в настоящее время «происходит много труднообъяснимого».

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

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