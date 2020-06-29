Политика

BFM.ruBFM.ruВ США предложили выкупить С-400 у Турции

Американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона. Он внес соответствующую поправку к оборонному бюджету США. Об этом пишет издание Defense News.
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 издания, соответствующая поправка предложена к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (NDAA).
RT на русскомвчера в 19:57

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США объяснили желание выкупить российские С-400 у Турции

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США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400

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В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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США могут выкупить у Турции системы С-400

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Московский Комсомолецвчера в 17:26

СМИ: В сенате США предложили выкупить у Турции С-400

RT на русскомвчера в 19:57
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

РБК вчера в 03:14
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
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Наука

Ученые рассказали, почему с возрастом сложнее похудеть

Mockva.ru 28 июня в 07:49
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Происшествия

Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге

Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
132
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
175
Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
1K
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ 28 июня в 23:40
1K
Здоровье

214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com вчера в 03:57
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Политика

В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5%

Варшава, 30 июня 2020, 08:44 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов.
REGNUM 01:44
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
4
Шоу-бизнес

Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между Телегиным и Пелагеей.
РИА Новости вчера в 19:05
29
Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Происшествия

Пять пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

ИА Альтаир вчера в 22:22
14
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
16K
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru вчера в 11:36
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 06:13
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Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

Переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлили до 1 октября 2020 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
Парламентская газета вчера в 06:39
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM вчера в 00:35
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
8
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ 28 июня в 18:04
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Джон Тьюн
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Южная Дакота с 2005 года, член республиканской партии. В 1997-2003 годах был членом Палаты представителей США от Южной Дакоты.
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