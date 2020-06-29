с чего всё началось

Американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона. Он внес соответствующую поправку к оборонному бюджету США. Об этом пишет издание Defense News.

В США предложили выкупить С-400 у Турции

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Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 24

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Политика В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5% Варшава, 30 июня 2020, 08:44 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов. 176

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Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 113